Звільнення через сексизм: у Японії змінюють голову Олімпійського оргкомітету

Японський міністр Олімпійських ігор Сейко Хашимото, жінка, яка брала участь у семи Олімпійських іграх, має намір прийняти посаду глави оргкомітету «Токіо-2020» після того, як попередній лідер звільнився через звинувачення у сексизмі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, попередній голова комітету Йоширо Морі подав у відставку з посади президента комітету минулого тижня, заявивши, що «жінки розмовляють занадто багато», що стало новим ударом по Олімпіаді, вже зіпсованій безпрецедентною затримкою на рік через пандемію коронавірусу та сильну опозицію громадськості.

На засіданні в четвер оргкомітетом Олімпійських ігор «Токіо-2020» було вирішено, що президент цього органу має бути обраний якомога швидше.

Критерії для нового лідера включають «глибоке розуміння гендерної рівності та різноманітності, а також здатність досягти цих цінностей під час Ігор», заявили організатори.

Сейко Хашимото брала участь у чотирьох зимових Олімпійських іграх як фігуристка та трьох літніх Олімпійських іграх - як велосипедистка.

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Вона обіймає посаду міністра Олімпійських ігор за сумісництвом із посадою міністра з питань розширення прав і можливостей жінок, з 2019 року.

Хашимото заявила журналістам пізно в середу, що їй немає чого сказати.

Олімпіада-2020 в Японії була перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Спортивне свято має розпочатися в Токіо 23 липня.