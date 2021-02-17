Ініціативу ЮНІСЕФ про доставку вакцин підтримали 16 авіакомпаній

Під ініціативою ЮНІСЕФ про пріоритетну доставку вакцин проти коронавірусу, а також ліків та інших важливих матеріалів для реагування на глобальну пандемію підписалися 16 авіакомпаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

«Доставка цих життєво важливих вакцин - грандіозний і складний захід, з огляду на величезні обсяги, які необхідно транспортувати, вимоги до температурного режиму, кількість очікуваних поставок і різноманітність маршрутів», - зазначила у зв’язку з цим директор відділу постачань ЮНІСЕФ Етлева Каділлі.

Угоду підписали такі авіакомпанії: AirBridgeCargo, Air France/KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, IAG Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines і United Airlines.

У ЮНІСЕФ заявляють, що їхня Ініціатива з гуманітарних авіаперевезень об'єднує авіакомпанії, які обслуговують маршрути в більш ніж 100 країнах. Вона передбачає підтримку програми ООН COVAX із закупівлі та доставки вакцин проти коронавірусу для сотень мільйонів нужденних людей по всьому світу.

Грунтуючись на плані COVAX щодо розподілу вакцин для першої фази щеплення, ЮНІСЕФ указує, що при дотриманні всіх вимог 145 країн отримають дози для приблизно 3% населення, починаючи з першої половини 2021 року.