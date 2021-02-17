У Британії інфікують коронавірусом 90 добровольців для дослідження

Перше у світі дослідження, що передбачає зараження добровольців коронавірусом, почнеться невдовзі у Великій Британії. Відповідний британський орган з питань етики клінічних випробувань дав на це дозвіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в дослідженні візьмуть участь до 90 ретельно відібраних, здорових добровольців віком від 18 до 30 років, які будуть піддані дії COVID-19 в безпечному та контрольованому середовищі.

Початкове випробування має на меті встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування, дослідити імунну відповідь організму і те, як вірус передається від людини до людини.

Вчені та лікарі будуть ретельно стежити за піддослідними цілодобово після контакту з вірусом. Для зараження використовуватимуть варіант вірусу, який циркулював у Великій Британії минулого року, а не новий штам.

Дослідження було підтримане інвестицією уряду Британії у розмірі 33,6 млн фунтів стерлінгів. Представник британського уряду Квасі Квартенг заявив, що дослідження стане важливим елементом у боротьбі з коронавірусом.

Як відомо, такого роду випробування не є новинкою. Раніше подібний підхід зіграв певну роль у розробці методів лікування інших захворювань - від холери до грипу.

Загалом із початку пандемії в Британії виявлено більше 4 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи 118 тисяч летальних.