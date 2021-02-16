На місці сходження льодовика в Індії знайшли тіла вже 58 осіб.

На місці сходження льодовика на півночі Індії знайдено тіла вже 58 осіб.

Про це повідомив представник місцевого управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Із загальної кількості знайдених тіл лише 31 було впізнане і вже передане сім'ям, додав представник відомства.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, щоб встановити долю більш як ста осіб, які зникли безвісти після природної катастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, в індійському штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика спричинило масштабну повінь. У пастку потрапили понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга".

Фото: indianexpress.com