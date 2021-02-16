Глави урядів «Вишеградської четвірки» приймуть декларацію з цілями на майбутнє

Глави урядів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) на саміті у середу у Кракові у межах святкування 30-річчя її існування за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля приймуть декларацію з цілями на майбутнє.

Про це на пресконференції у Варшаві повідомив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський-Сеньк, передає кореспондент Укрінформу.

“Це буде детальна декларація з цілями на майбутнє Вишеградської групи”, - заявив Шинковський-Сеньк.

Він додав, що це буде не просто документ з нагоди 30-річчя групи, а дуже конкретний план діяльності країн "Вишеградської четвірки" на найближчу перспективу.

За словами польського дипломата, під час зустрічі у Кракові глави урядів чотирьох країн обговорюватимуть перспективні напрямки співпраці: інвестиційну привабливість, розвиток туризму, цифрових технологій тощо.

Шинковський-Сеньк заявив, що до кінця річного головування Польщі у Вишеградській групі, у червні, планується проведення ще двох зустрічей “Четвірки” на рівні глав МЗС, а також щонайменше одна зустріч прем’єр-міністрів у форматі "Вишеградська група+" за участю “когось із важливих зовнішніх партнерів”.

Нагадаємо: Вишеградську групу створено 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград. Спочатку до неї входили три суб’єкти - Польща, Угорщина та Чехословаччина, але після розпаду останньої в 1993 році кількість країн-членів групи збільшилася до чотирьох.