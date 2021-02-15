Грузія планує старт COVID-вакцинації на кінець лютого

У Грузії вакцинація від коронавірусної інфекції розпочнеться в кінці лютого.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Тамар Габунія, передає Укрінформ з посиланням на Перший канал Грузії.

За її словами, зараз проводиться тренінг персоналу.

Габунія зазначила, що Грузія має отримати 400 тис. доз вакцини від COVAX, а решта 2,5 мільйона доз мають бути отримані через інші механізми.

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«Перший квартал найскладніший для всіх, потім обсяги виробництва збільшаться, а в третьому і четвертому кварталах вже можна мати більше шансів отримати дози безпосередньо від виробників. Платформа COVAX - це всього півтора мільйона доз, або близько 400 000 доз, які нам дістануться від COVAX. Решта два з половиною мільйона мають бути отримані іншими механізмами. Цим механізмом будуть переговори з країнами ЄС, а також прямі переговори з виробником», - сказала Габунія.

Як відомо, з 15 лютого в масштабах Грузії повністю відновиться очне навчання в школах, відкриються об'єкти харчування.

Уперше з 28 листопада, коли було оголошено суворі обмеження, ресторанам і кав'ярням по всій країні дозволили приймати відвідувачів за умови, що столики повинні знаходитися просто неба.

Крім того, у вихідні всі заклади, як і магазини та муніципальний транспорт, не працюватимуть.

У Грузії планується продовжити термін обов'язкового носіння маски у відкритому і закритому громадському просторі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 15 лютого було зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже більш як 81,4 млн осіб.