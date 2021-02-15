Найбільше місто Нової Зеландії закрили на карантин через три випадки коронавірусу

Найбільше місто Нової Зеландії - Окленд - вперше за пів року закривають на карантин через три нові випадки коронавірусу невідомого походження.

Про це заявила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн, передає Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

За словами чиновників, нові випадки COVID-19 зафіксували в сім’ї жінки, яка працює в компанії, що займається пранням для авіаліній. Як повідомляється, жінка не піднімалась на борт літаків, і зараз медики намагаються з’ясувати, яким чином вона могла заразитись.

“Я прошу людей Нової Зеландії й надалі бути сильними та поміркованими. Я знаю, що ми почуваємось однаково, коли це трапляється. У нас всіх є це відчуття “тільки б не знову”. Але пам’ятайте, ми пройшли через це раніше, і це означає, що ми знаємо, як з цього вибратись - а це разом”, - заявила Ардерн.

Нова Зеландія вводить перший карантин за останні пів року - до цього країна була успішним прикладом стримання COVID-19. В країні вдалось зупинити поширення коронавірусу, там навіть відновили великі концерти та масові спортивні події, а також зняли обов'язкові вимоги безпеки.

Карантин в Окленді почався опівночі в неділю. В інших частинах країни також посилять заходи безпеки, але локдауну вводити не будуть.

В Новій Зеландії проживає близько 5 мільйонів людей. За весь час пандемії там зафіксували приблизно 2300 випадків зараження коронавірусом та 25 смертей від COVID-19.

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У світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано більш як 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.