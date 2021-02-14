У світі зафіксували понад 109,1 мільйона випадків COVID-19

Кількість випадків зараження коронавірусом у світі станом на ранок 14 лютого перевищує 109,1 мільйона, одужали понад 81,1 мільйона інфікованих.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, наразі у світі виявлено 109 112 126 випадків COVID-19, зокрема 2 405 558 летальних, одужали 81 141 319 осіб.

Від початку нової доби зафіксовано 22 035 нових випадків інфікування, померли 1402 людини.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 196 964), Індія (10 904 940) та Бразилія (9 811 255).

Як повідомлялося, в Україні від початку пандемії лабораторно підтверджено 1 271 143 випадки зараження коронавірусом, зокрема за добу 3094.