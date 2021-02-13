У Сенаті США відмовились від допиту свідків у рамках імпічменту Трампу

У Сенаті США сторони домовилися не викликати свідків на допит у рамках слухання щодо імпічменту Дональду Трампу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Керівники Сенату та команда захисту Трампа погодились додати до процесу заяву, де описується телефонна розмова між колишнім президентом Трампом та лідером Республіканської партії в Палаті представників Конгресу Кевіном Маккарті.

Сенатори сьогодні вранці оголошували про намір викликати свідків у рамках другого процесу імпічменту Трампу.

Натомість після перемовин з адвокатами Трампа вирішили додати лише заяву Маккарті до протоколу судового розгляду.

Як повідомляв Укрінформ, у Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Трампу за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після оприлюднення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прибічників Трампа, котрі увірвалися до Капітолію.

Сенатор Кевін Маккарті сказав Трампу, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікна. Маккарті наполягав, що протестувальники були саме прихильниками Трампа, і благав президента зупинити їх. Однак Трамп не зробив нічого.

"Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти", - нібито сказав тодішній голова Білого дому.

Унаслідок зіткнень загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

Фото: CNN