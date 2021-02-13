Євросоюз закликає Китай скасувати заборону на мовлення BBC

ЄС закликав Китай скасувати заборону на мовлення телеканалу BBC World News, запроваджену «як помсту» за вилучення Великою Британією ліцензії державного китайського мовника CGTN.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

У заяві ЄС зазначено, що цей крок Пекіна ще більше обмежує «свободу вираження поглядів та доступу до інформації всередині власних кордонів», а також порушує як конституцію КНР, так і Загальну декларацію прав людини.

«ЄС продовжує твердо захищати свободу та плюралізм ЗМІ, право на свободу вираження поглядів в Інтернеті та в режимі офлайн, зокрема свободу висловлення думок та права отримувати і передавати інформацію без будь-якого втручання», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Китайський регулятор мовлення NRTA 11 лютого оголосив, що мовлення каналу BBC World News блокується в межах країни через «серйозне порушення контенту».

У NRTA заявили, що BBC World News серйозно порушив норми щодо управління радіо та телебаченням та управління зарубіжними супутниковими телеканалами у своїх звітах, пов'язаних з Китаєм, що суперечить вимогам про те, що новинні репортажі мають бути «правдивими та неупередженими».