Tвіттер заблокував акаунт делегації Росії на переговорах у Відні

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці делегації у Твіттер.

"Профіль забанено", - зазначається на сторінці російської делегації.

"Поки офіційна сторінка російської делегації з контролю над озброєннями заблокована, наша команда публікуватиме свіжі новини та всю інформацію в моєму акаунті та на Фейсбук", - написав голова делегації Костянтин Гаврилов в особистому акаунті.

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Як відомо, семінар ОБСЄ проводиться раз на п'ять років. У цьому році він проходив по відеозв'язку 9-10 лютого. Організацією займалися Сполучені Штати, які наразі головують на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки. Цього року російське оборонне відомство відмовилося брати участь у заході.