Москва і Пекін використовують вакцини як політичний інструмент — Білий дім

Москва і Пекін використовують власні вакцини від коронавірусу для досягнення цілей на дипломатичній арені.

Як передає Укрінформ, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Дженіфер Псакі.

"Ми бачимо спроби Китаю та РФ використовувати вакцини для просування в плані дипломатії", - сказала Псакі.

Вона додала, що "Росія та Китай використовують допомогу, аби інші держави поводили себе так, як вони хочуть", і назвала це неприпустимим.

Також чиновник пообіцяла проконсультуватися щодо цього питання з Радою національної безпеки при Білому домі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 лютого у світі зареєстровано 108 745 445 випадків зараження коронавірусною інфекцією.