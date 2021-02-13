Головною подією січня майже половина росіян вважають акції протесту

Акції протесту на підтримку Олексія Навального 23-го і 31 січня стали подією місяця, що найбільше запам'яталася маже половині жителів Росії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування Левада-Центру.

Саме ці акції головною подією січня вважають 45% опитаних росіян. На другому місці опинилися Далі з великим відривом ідуть новини про коронавірус (12%) та повернення Навального в Росію (11%). Ще 7% респондентів найбільш значущою подією місяця назвали інавгурацію президента США Джо Байдена та штурм Капітолія.

Для 4% опитаних жителів РФ головною подією початку року став фільм Навального «Палац для Путіна». Стільки ж учасників дослідження згадали Хрещення й Різдво, та смерть відомих людей (актора, керівника прокремлівської акції «Безсмертний полк» Василя Ланового; художнього керівника «Єралашу» Бориса Грачевського, який підтримав агресивну політику РФ щодо України).

При цьому кожен шостий учасник опитування (17%) сказав, що в січні взагалі не було подій, що запам'ятовуються.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння в Росії «Новічком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний, ухваливши що він мусить відбути в колонії 2 роки і 8 місяців.

23 і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали не менше 11 тисяч учасників демонстрацій.

Фото: yulia_navalnaya/Instagram