Узбекистан повністю перейде на латиницю до 2023 року

В Узбекистані з 1 січня 2023 року в усіх організаціях буде запроваджено практику використання узбецького алфавіту на латинській графіці при розробленні, ухваленні та публікації діловодних та інших документів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озодлік.

За повідомленням Мін'юсту країни, 10 лютого було ухвалено постанову уряду з цього питання. Крім того, затверджено «дорожню карту» поступового переходу до узбецького алфавіту на основі латиниці.

Документом передбачена розробка проектів нормативно-правових актів про повний перехід на узбецький алфавіт на основі латиниці, а також про затвердження нової редакції правил правопису узбецької мови.

Згідно з постановою, проект постанови уряду про затвердження «Правил орфографії узбецької мови» буде розроблений на основі нової редакції узбецького алфавіту на латиниці.

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«Дорожньою картою» також заплановане повне переведення на вдосконалений алфавіт на латинській графіці офіційних вебсайтів, документів, які засвідчують особу, ID-карт, робочих паперів і різних бланків, назв міст, вулиць, найменувань, назв організацій, вивісок, засобів масової агітації, реклам та оголошень.

Крім того, всі центральні та місцеві засоби масової інформації, сайти, видавництва і поліграфічні підприємства повинні будуть повністю перейти на латиницю.

Як повідомляв Укрінформ, у Казахстані з 2023 по 2031 рік планують перейти на латиницю.