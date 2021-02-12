США розкритикували «Всебілоруські народні збори» Лукашенка

Сполучені Штати не вважають ініційовані Лукашенком «Всебілоруські народні збори» справжніми та такими, які враховують думки білоруського суспільства.

Про це заявила в.о. заступника глави місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Режим Лукашенка відкрив свої «Всебілоруські народні збори» і стверджує, що участь у них беруть представники з усієї Білорусі з метою визначення пріоритетів країни на наступні п'ять років та розгляду можливих змін до конституції країни. Ці «Всебілоруські народні збори» не є справжніми і не враховують думки білоруського суспільства», - заявила дипломат.

За її словами, ініційовані Лукашенком «Всебілоруські народні збори» не стосуються політичної кризи в країні, яка триває після президентських виборів, що відбулися у серпні 2020 року.

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«Влада ув'язнила лідерів білоруських протестів, активістів, дисидентів та журналістів – часто за сфальсифікованими звинуваченнями – та примусово вислала інших. Політичні в'язні, люди, які перебувають у вигнанні, та близько 30 тис. інших осіб, заарештованих з серпня 2020 року, мають право визначати майбутнє своєї країни шляхом справжнього, всеохоплюючого діалогу, а також шляхом вільних та чесних виборів», - заявила Розенсток-Сіллер.

Представниця США вказала на те, що звіт стосовно Білорусі у межах Московського механізму ОБСЄ «визначає чітку та конкретну дорожню карту на шляху до інклюзивності». «І США закликають білоруські органи влади прийняти пропозицію Головування ОБСЄ зі сприяння справжньому всеосяжному національному діалогу. Ми закликаємо владу Білорусі прийняти та виконати рекомендації Московського механізму ОБСЄ. Таким чином Білорусь може піти шляхом політичного примирення, стабільності та демократичного прогресу», - заявила вона.

Як повідомлялося, 11 лютого у Мінську розпочалися так звані «Всебілоруські народні збори» – провладний форум, участь у якому беруть представники номенклатури, держкомпаній, лояльні до режиму діячі науки і культури. На з’їзді традиційно обговорюють питання економічного і соціального розвитку країни та плани на п’ятиріччя. На відкритті «зборів» Лукашенко заявив, що спланований іноземними державами «бліцкриг» щодо Білорусі не вдався.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС, США, України та більшості демократичних країн світу.