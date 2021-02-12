Рік Бика офіційно вступив у свої права - святкування триватиме 16 днів

Новий рік за східним календарем настав у ніч проти 12 лютого.

Як передає Укрінформ, у Китаї Місячний Новий рік, який у країні називають Чунь цзе, тобто Свято весни, є одним з найголовніших свят. Воно припадає на перший новий місяць першого місяця року. З введенням григоріанського календаря його почали називати „Святом весни”, щоб розрізняти з Новим роком за західним стилем.

У цю новорічну пору більшість китайців збирається сім'ями на щорічну «вечерю возз'єднання».

У Китаї походження цього свята сягає давніх часів і набуло теперішніх форм та символізму завдяки міфам, віруванням та традиціям, що збереглися в суспільстві.

Як зазначає Радіо Свобода, святкування китайського Нового року триватимуть 16 днів. І хоча пандемія наклала на урочистості низку обмежень, свято супроводжується активними гуляннями і карнавалами із традиційно значним використанням феєрверків і хлопавок, що є невід’ємними атрибутами свята. У цьому зв’язку Міністерство екології та довкілля КНР вказало на погіршення якості повітря.

За китайською традицією, кожен рік називається на честь однієї з 12 тварин китайського зодіаку. Нині настав рік Бика.

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