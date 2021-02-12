У США на волю вийшла фінансова шахрайка російського походження

Німкеня російського походження Анна Сорокіна, яка називала себе спадкоємицею мільярдера Анною Делві, звільнена з в'язниці у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У 2019 році Сорокіна була визнана винною у розкраданні в особливо великих розмірах. Прикидаючись спадкоємицею мільярдера, вона обдурила банки і розкішні готелі на більш як 200 000 доларів.

У жовтні минулого року вона вибачилася на слуханні у справі про умовно-дострокове звільнення.

«Хочу сказати, що мені дуже соромно і я дуже шкодую через те, що зробила. Я повністю усвідомлюю, що багато людей страждали, коли я думала, що не роблю нічого поганого», - сказала Сорокіна.

Очікується, що тепер їй загрожує депортація до Німеччини.

Історія Сорокіної привернула міжнародну увагу в 2018 році після виходу статті Джесіки Пресслер у журналі New York Magazine.

За мотивами цієї історії Netflix зніме серіал, займеться ним Шонда Раймс, яка була продюсером таких популярних телешоу, як «Анатомія Грей» і «Скандал».

Сорокіна використала велику частину гонорару в розмірі 320 000 доларів, сплаченого їй за шоу Netflix, для виплати компенсації банкам та інших штрафів.

Ще один проект про аферу Сорокіної, що базується на книзі її колишнього друга, раніше був анонсований HBO.

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