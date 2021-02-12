У Малайзії COVID-щеплення іноземцям робитимуть безкоштовно

Іноземці, які мешкають та працюють у Малайзії, отримають безкоштовні щеплення у процесі вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Channel News Asia.

Урядовий комітет з гарантування доступу до вакцин повідомив, що громадяни Малайзії матимуть пріоритет у процесі щеплення. Водночас у відомстві заявляють, що рішення про включення іноземців до програми вакцинації є ключовим для її успіху.

«Надання можливості (іноземцям - ред.) отримати щеплення під час пандемії - це гуманітарний крок», – додали в уряді країни.

Зазначається, що вакцинація проти коронавірусу розпочнеться в Малайзії наприкінці лютого.

За останніми даними Worldometer, у світі підтверджено 108,279 млн випадків коронавірусу, з них 2,377 млн летальних. Одужали від цієї хвороби, становить 80,312 млн осіб.

Фото: Belga