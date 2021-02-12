Китай заборонив мовлення BBC на своїй території

Китайський регулятор мовлення NRTA оголосив, що на території країни блокується мовлення каналу BBC World News через "серйозне порушення контенту".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Китайська Національна адміністрація радіо та телебачення (NRTA) заявила, що BBC World News серйозно порушила норми щодо управління радіо та телебаченням у своїх матеріалах, пов'язаних з Китаєм.

У КНР вказують, що це суперечить вимогам щодо новинних репортажів, які мають бути "правдивими та неупередженими", тож таким чином мовник порушив "національні інтереси та етнічну солідарність Китаю".

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"Оскільки канал не відповідає вимогам до трансляції у Китаї як закордонний мовник, BBC World News не має права продовжувати свою роботу на території країни. NRTA не прийме заявку на трансляцію каналу на новий рік (за місячним стилем, прийнятим у Китаї - ред.)", - йдеться у повідомленні.