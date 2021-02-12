Іран заперечує існування секретного аудіо у справі авіатрощі МАУ

Офіційний Тегеран заперечує, що розвідслужби Канади можуть мати секретний аудіозапис розмови глави МЗС Ірану стосовно можливих причин ракетного обстрілу літака МАУ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзадех.

“Закиди, висловлені у статті CBC News - неточні й безпідставні, а багато заяв, приписуваних главі іранського МЗС, істотно не відповідають фігурам мови, які він зазвичай вживає. Саме твердження, що подібний запис існує, є неправдивим”, - сказав Хатібзадех.

Він закликав уряд Канади “діяти професійно, відмовившись від безплідної жаги сенсацій, та подати експертний звіт стосовно інциденту, якщо Канада має власну думку”.

Хатібзадех також звинуватив Канаду в політизації трагедії рейсу PS752.

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“Члени родин, які втратили своїх близьких у цій трагедії, переживають глибокий сум, який складно полегшити. Ми закликаємо Канаду не примножувати горя родин такими діями та чутками”, - додав речник іранського МЗС.

Раніше суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака й має до кінця лютого підготувати свої зауваження.

Фото: АА