ЗМІ з'ясували: COVID-19 у Трампа протікав тяжче, ніж повідомлялося офіційно

Стан здоров’я Дональда Трампа після отриманого у жовтні позитивного COVID-тесту викликав настільки серйозні занепокоєння, що його під’єднали до апарату ШВЛ.

Нові деталі, які підтверджують, що ситуація була набагато гіршою, ніж заявляв Білий дім, повідомили в четвер американські ЗМІ з посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.

«Коли Трамп (у жовтні – ред.) був доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, він не тільки мав проблеми з диханням, а й отримував додатковий кисень. Трамп «однозначно був під’єднаний до кисню», - наводить телеканал CNN слова поінформованого джерела.

Шон Конлі, лікар Дональда Трампа, тоді ухилявся від прямої відповіді, запевняючи: «Сьогодні вранці кисень йому не потрібен». Так само він старався оминути питання, чи був Трамп під’єднаний до апарата ШВЛ.

Тим часом The New York Times повідомляє, що у Трампа були виявлені інфільтрати в легенях, які «виникають при запаленні легенів та містять речовини, такі як рідина або бактерії». За інформацією видання, їх можна легко помітити на рентгені. За цими ж даними, рівень кисню в крові Трампа опустився до критично низьких позначок, які є ознакою тяжкого захворювання.

«Експрезидент опирався госпіталізації з Білого дому до Центру Волтера Ріда. Він поступився, лише коли помічники сказали йому: або він погодиться сам, або дочекається, що Секретна служба США доставить його туди, якщо стан здоров’я погіршиться», - пише видання з посиланням на два джерела.

Поки Трамп був госпіталізований, його медична команда намагалася применшити серйозність ситуації, заявивши, що він одужує. «У 74 роки та при надмірній вазі він зазнавав ризику тяжкого перебігу хвороби, і йому призначили агресивний курс лікування», - зазначається в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, експрезидент США Дональд Трамп здав позитивний тест на коронавірус у ніч проти 2 жовтня, за місяць до президентських виборів. Білий дім та команда лікарів, які опікувалися його здоров’ям, повідомляли про «слабкі симптоми» хвороби. На той час Трамп публічно нехтував носінням маски під час масових заходів та закликав до скасування карантинних заходів і відновлення повноцінної роботи економіки США.

Фото: The White House