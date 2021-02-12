Парламент Чехії відмовився продовжити надзвичайний стан

Чеський парламент не задовольнити прохання уряду продовжити ще на місяць надзвичайний стан для протидії коронавірусу.

Після багатогодинних дебатів пізно ввечері 11 лютого за продовження проголосували лише 48 законодавців зі 106 присутніх, передає Укрінформ.

Таким чином, дія надзвичайного стану на території Чехії спливає 14 лютого.

Уряд Бабіша просив продовжити НС - уже вшосте з початку епідемії коронавірусу - на 30 днів, до 16 березня. Прем’єр мотивував це вкрай складною епідеміологічною ситуацією в країні та необхідністю «упередити ризик колапсу системи охорони здоров’я».

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни своєю чергою спрогнозував на найближчі два тижні масове поширення COVID-19, різке зростання смертності, переповнення лікарень та закриття кордонів.

Власне, це вже фактично відбувається - Німеччина від наступної неділі вводить прикордонний контроль з Чехією.

Тим часом влада Чеської республіки оголосила про «закриття» трьох районів на кордоні з Німеччиною та Польщею через стрімке поширення нової мутації коронавірусу. Кількість нових інфікувань у цих регіонах у 3-4 рази перевищує середній показник по країні.

За останню добу в Чехії, за даними МОЗ, підтверджено 9 446 нових випадків інфікування. Загалом з початку епідемії захворіли 1 064 952 жителі країни, померли - 17 772. Кількість активних випадків нині становить 98 384.

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