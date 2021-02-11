Філіппіни в лютому отримають першу партію вакцини з Китаю

Уже в лютому Філіппіни очікують прибуття першої партії антикоронавірусної вакцини Sinovac із Китаю: йдеться про 600 тисяч доз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що поставка відбудеться до 23 лютого.

100 тисяч доз Sinovac будуть передані філіппінським військовим, а решта – медичним працівникам.

Філіппіни мають намір почати свою програму масової вакцинації - 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech уже надані через міжнародний центр обміну вакцинами COVAX, їх мають доставити цього місяця.

Загалом Філіппіни уклали угоди про постачання з Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, велика частина яких, як очікується, буде доставлена ​​в другому і третьому кварталах цього року.

Цього року Філіппіни планують зробити щеплення 70 мільйонам дорослих, або двом третинам з 108 мільйонів жителів країни, для досягнення колективного імунітету від COVID-19.

У цілому на Філіппінах зареєстрували 541 тисячу випадків інфікування коронавірусом, з них летальних 11,4 тисячі.

Фото: Dimas Ardian/Bloomberg