Філіппіни в лютому отримають першу партію вакцини з Китаю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Очікується, що поставка відбудеться до 23 лютого.
100 тисяч доз Sinovac будуть передані філіппінським військовим, а решта – медичним працівникам.
Філіппіни мають намір почати свою програму масової вакцинації - 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech уже надані через міжнародний центр обміну вакцинами COVAX, їх мають доставити цього місяця.
Загалом Філіппіни уклали угоди про постачання з Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax на 148 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, велика частина яких, як очікується, буде доставлена в другому і третьому кварталах цього року.
Цього року Філіппіни планують зробити щеплення 70 мільйонам дорослих, або двом третинам з 108 мільйонів жителів країни, для досягнення колективного імунітету від COVID-19.
У цілому на Філіппінах зареєстрували 541 тисячу випадків інфікування коронавірусом, з них летальних 11,4 тисячі.
Фото: Dimas Ardian/Bloomberg