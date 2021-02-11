Троє кубинців вижили на безлюдному острові, місяць харчуючись кокосами

Берегова охорона США врятувала з віддаленого безлюдного острова на Багамах трьох кубинців, яким вдалося прожити там 33 дні завдяки поїданню кокосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як розповіли рятувальники, двох чоловіків та жінку занесло на безлюдний острів Ангілья-Кей сильною течією, коли вони вийшли на риболовлю у відкрите море п’ять тижнів тому.

Зазначається, що працівники берегової охорони під час рутинного патрулювання помітили, як люди розмахують саморобними прапорами на ненаселеному острові, та одразу доставили їм рацію, воду та провізію.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

«Неймовірно!.. Я вражений, в якій хорошій формі були ці люди, коли ми їх знайшли», - розповів рятувальник.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

Зазначається, що в рибалок не виявили серйозних травм, але відправили в місцеву лікарню для перевірки їхнього стану та відновлення здоров’я.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що Гетеборзький кінофестиваль у Швеції запустив проєкт «Ізольоване кіно», в межах якого шукає добровольця, готового провести тиждень на острові-маяку за переглядом кінопрем’єр. На острів та з нього організатори обіцяють відвезти добровольця на човні.