Збентежений Боррель обіцяє Кремлю наслідки

А у Москві цинічно посміхаються

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель змушений був визнати провал своєї поїздки до російської столиці.

“Агресивно влаштована пресконференція і висилка трьох європейських дипломатів під час мого візиту свідчать про те, що російська влада не забажала скористуватися цією можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це не є зовсім несподіваним, однак викликає жаль. І також, я вважаю, з російської стратегічної точки зору”, – відзначив Боррель у спеціальному блозі, який присвячений підсумкам візиту.

Боррель виступив з цією оцінкою своєї поїздки після безпрецедентно жорсткої критики, якій він піддався після повернення з Москви. У тому, що візит завершився повним провалом, сходяться практично всі західні політики та коментатори. У Європейському парламенті навіть почали збір підписів з метою відправити Борреля у відставку.

Що найцікавіше – Борреля попереджали про можливі наслідки візиту ще до його поїздки. Але досвідчений дипломат вирішив все ж таки летіти до Москви. Спрацювали ті ж самі ілюзії, якими напередодні свого обрання президентом України керувався Володимир Зеленський. Здається, що якщо подивитися в очі Путіну чи Лаврову, так можна там щось розгледіти. А у цих очах вже давно нічого немає, можливо – ніколи нічого й не було. Мертві очі брехливих циніків.

І саме з таким мертвим поглядом Кремля і зіткнувся Боррель під час свого перебування у російській столиці. Його прагнення налагодити діалог з Росією, його впевненість, що не може ж російське керівництво саме прагнути до ізоляції й погіршення відносин з цивілізованим світом, були сприйняті в Москві як зазвичай там сприймають будь-який жест доброї волі – як ознака слабкості. Лавров і його пропагандистська клоака стали публічно топтатися по Боррелю і загальнолюдських цінностях на пресконференції.

А потім стало відомо, що саме у день перебування високого представника ЄС у Москві МЗС Росії прийняв рішення про висилку з країни трьох європейських дипломатів – під надуманим приводом щодо участі у акціях протесту.

Тепер збентежений Боррель обіцяє Кремлю наслідки, а у Москві цинічно посміхаються і кажуть, що налаштовані на поліпшення відносин з ЄС, що це сам Боррель винен. Але якими будуть ці наслідки?

Чи розуміють всі в Європі, що з Путіним не домовитися, що на Кремль потрібно тиснути, що російський режим потрібно «душити» новими санкціями? Або будуть продовжувати діяти у дусі Борреля, прирікаючи себе на нові приниження і знищення репутації?

Віталій Портников

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