Литва з понеділка послабить ряд карантинних обмежень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.
Зокрема, з понеділка зможуть відкритися невеликі магазини з входом з вулиці, салони краси і масажні салони. Почнуть працювати квіткові магазини, ринки. Громадянам дозволять проводити індивідуальні тренування на вулиці.
«Як будемо жити далі, поки що залежатиме від ситуації, але з понеділка відкриються невеликі магазини з промтоварами, щоб якось компенсувати торговцям ці два місяці закриття. Відкриються торговельні точки на вулиці», - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.
При цьому вона висловила сподівання на те, що до жорсткого карантину повертатися не доведеться.
Зазначається, що великі магазини не зможуть відкритися, відокремивши частину торговельної площі.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр зазначила: «Почнемо з невеликих (магазинів - ред.), якщо побачимо, що все в порядку, тоді зможемо запровадити інші параметри, збільшити площу. Я пропоную почати з невеликих».
Глава МОЗ Литви Арунас Дулькіс уточнив, що ці пропозиції представлені «з урахуванням затвердженого урядом плану, пропозицій Мінекономіки та рішень урядової комісії з НС». Міністр запевнив, що решту вимог та умов представлять пізніше.
Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте заявила, що повернення до роботи тисяч людей добре для економіки. За її словами, тести на антитіла, які мають зробити працівники, коштують 14-15 євро, уряд компенсує по 12 євро за кожен.
При цьому в салонах краси при контакті більш як 15 хвилин дозволяється надавати послуги одному клієнту, якщо площа приміщення становить не менш як 20 кв. м. Якщо контакт менш як 15 хвилин - достатньо 10 кв. м.
За минулу добу в Литві підтверджено 569 нових випадків коронавірусу, померло 12 осіб. У цілому з початку пандемії в Литві зареєстровано 187 991 випадок COVID-19, померло 2 988 інфікованих.
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