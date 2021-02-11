Литва з понеділка послабить ряд карантинних обмежень

Уряд Литви схвалив ряд карантинних послаблень з 15 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

Зокрема, з понеділка зможуть відкритися невеликі магазини з входом з вулиці, салони краси і масажні салони. Почнуть працювати квіткові магазини, ринки. Громадянам дозволять проводити індивідуальні тренування на вулиці.

«Як будемо жити далі, поки що залежатиме від ситуації, але з понеділка відкриються невеликі магазини з промтоварами, щоб якось компенсувати торговцям ці два місяці закриття. Відкриються торговельні точки на вулиці», - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

При цьому вона висловила сподівання на те, що до жорсткого карантину повертатися не доведеться.

Зазначається, що великі магазини не зможуть відкритися, відокремивши частину торговельної площі.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр зазначила: «Почнемо з невеликих (магазинів - ред.), якщо побачимо, що все в порядку, тоді зможемо запровадити інші параметри, збільшити площу. Я пропоную почати з невеликих».

Глава МОЗ Литви Арунас Дулькіс уточнив, що ці пропозиції представлені «з урахуванням затвердженого урядом плану, пропозицій Мінекономіки та рішень урядової комісії з НС». Міністр запевнив, що решту вимог та умов представлять пізніше.

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Міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте заявила, що повернення до роботи тисяч людей добре для економіки. За її словами, тести на антитіла, які мають зробити працівники, коштують 14-15 євро, уряд компенсує по 12 євро за кожен.

При цьому в салонах краси при контакті більш як 15 хвилин дозволяється надавати послуги одному клієнту, якщо площа приміщення становить не менш як 20 кв. м. Якщо контакт менш як 15 хвилин - достатньо 10 кв. м.

За минулу добу в Литві підтверджено 569 нових випадків коронавірусу, померло 12 осіб. У цілому з початку пандемії в Литві зареєстровано 187 991 випадок COVID-19, померло 2 988 інфікованих.

Фото: Scanpix