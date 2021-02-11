Дружина Навального прибула до Німеччини – ЗМІ

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія 10 лютого прибула літаком до Німеччини.

Про це, як передає Укрінформ, повідомило німецьке видання Spiegel.

За інформацією ЗМІ, Юлія Навальна прибула до Франкфурта-на-Майні.

«Дружина ув'язненого російського опозиційного політика Олексія Навального вилетіла до Німеччини. Поки російські ЗМІ натякали на те, що дружина Навального зі страху залишила рідну країну, у Берліні говорили про приватний візит», - йдеться у замітці.

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Тим часом у німецькому МВС не коментують інформацію, яка стосується приватних осіб. Під час брифінгу в середу представник відомства Петер Альтер на запитання щодо можливого перебування на території Німеччини керівника виборчого штабу Навального Леоніда Волкова (про це повідомляли деякі ЗМІ - ред.) відповів: «ми, як правило, не надаємо жодної інформації про конкретні особисті дані, незалежно від ситуації».

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Нагадаємо: російський опозиціонер Олексій Навальний з дружиною Юлією перебував у Берліні майже 5 місяців, його було доставлено 22 серпня минулого року в клініку «Шаріте» в стані коми після отруєння бойовою речовиною групи «Новічок».

Подружжя повернулося до Москви 17 січня, після прибуття Олексія Навального відразу взяли під варту. Потім відбувся суд, на якому його засудили до тюремного ув’язнення. По Росії прокотилася хвиля протестів, під час яких було затримано понад 11 тисяч людей.

Фото: Alexander Zemlianichenko/dpa