BioNTech запускає виробництво вакцини на німецькому заводі

Німецький розробник вакцини проти коронавірусу, компанія BioNTech розпочинає виробництво вакцини у Марбурзі в центрі ФРН.

Про це, як передає корепондент Укрінформу, компанія повідомляє на власній веб-сторінці.

«Ми розпочали виробничий процес на заводі в Марбурзі з виконання першого кроку - виробництва мРНК, яка є активним фармацевтичним інгредієнтом вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19», - йдеться й пресрелізі.

Однієї партії мРНК достатньо для виробництва близько 8 мільйонів доз вакцин. Утім, до моменту сходу з конвеєра власне препарату мине певний час, адже процес виробництва мРНК і подальші етапи, включаючи бюрократичні процедури, потребують кілька тижнів. Перші вакцини, виготовлені у Марбурзі, планується доставити на початку квітня.

Фармакологічний завод у Марбурзі (перероблений зі старого заводу компанії Novartis за 2,5 місяці) стане одним з найбільших виробничих майданчиків з виробництва мРНК в Європі з річним потенціалом до 750 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, коли він запрацює на повну потужність. BioNTech планує випустити до 250 мільйонів доз BNT162b2 у першій половині 2021 року.

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На даний момент основне виробництво відбувається на потужностях американського партнера Biontech, фірми Pfizer. Разом з Pfizer розробник, BioNTech, збільшать виробничі потужності до 2 мільярдів доз вакцини COVID-19 на 2021 рік.

На заводі в Марбурзі працюють 300 співробітників; у BioNTech, яка розпочала свою діяльність як стартап, працюють 1500 співробітників.

Фото: CTK Photo/Укрінформ