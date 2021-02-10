Весь коронавірус у світі можна помістити в банку з-під коли – математик

Британський математик з Університету Бата Кіт Єйтс вирахував, що банки з-під коли об'ємом 0,33 л вистачило б, аби вмістити туди всі частинки коронавірусу, який зараз циркулює у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За підрахунками експерта, у світі одночасно існує близько двох квінтильйонів - або два мільярди мільярдів - частинок коронавірусу SARS-CoV-2.

Математик розповів, що в процесі підрахунків використав діаметр SARS-CoV-2 – в середньому це близько 100 нанометрів, а потім вирахував об’єм сферичного вірусу.

Єйтс зазначив, що навіть якщо врахувати білкові шипи вірусу і той факт, що сферичні частинки залишатимуть прогалини, коли їх скласти одна до одної, загальна кількість вірусу буде все одно меншою, ніж може вмістити банка коли об'ємом 0,33 л.

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За даними Worldometer, у світі виявлено 107 595 280 випадків COVID-19, зокрема 2 356 518 летальних, одужали 79 522 947 осіб.