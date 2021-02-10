Весь коронавірус у світі можна помістити в банку з-під коли – математик
Укрінформ
Британський математик з Університету Бата Кіт Єйтс вирахував, що банки з-під коли об'ємом 0,33 л вистачило б, аби вмістити туди всі частинки коронавірусу, який зараз циркулює у світі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
За підрахунками експерта, у світі одночасно існує близько двох квінтильйонів - або два мільярди мільярдів - частинок коронавірусу SARS-CoV-2.
Математик розповів, що в процесі підрахунків використав діаметр SARS-CoV-2 – в середньому це близько 100 нанометрів, а потім вирахував об’єм сферичного вірусу.
Єйтс зазначив, що навіть якщо врахувати білкові шипи вірусу і той факт, що сферичні частинки залишатимуть прогалини, коли їх скласти одна до одної, загальна кількість вірусу буде все одно меншою, ніж може вмістити банка коли об'ємом 0,33 л.
За даними Worldometer, у світі виявлено 107 595 280 випадків COVID-19, зокрема 2 356 518 летальних, одужали 79 522 947 осіб.