Принц Чарльз із дружиною зробили щеплення від коронавірусу

Спадкоємець британського престолу принц Чарльз, який у березні 2020 року перехворів на COVID-19, разом із дружиною Каміллою зробив щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що 72-річний принц Вельський та 73-річна герцогиня Корнуольська, які входять до четвертої пріоритетної групи для вакцинації через свій вік, отримали перші дози вакцини. Яким саме препаратом щеплювалося подружжя, не уточнюється.

Місяць тому 94-річна королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп, зробили щеплення від коронавірусу.

Нині у Великій Британії використовуються дві вакцини – виробництва американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZeneca.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 березня 2020 року стало відомо, що у принца Чарльза діагностували коронавірус. У його дружини Камілли, герцогині Корнуольської, яка також здала тест, коронавірусу не виявлено.

За даними Worldometer, у світі виявлено 107 463 667 випадків COVID-19, зокрема 2 352 846 летальних, одужали 79 396 458 осіб.

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