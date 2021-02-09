У Франції 116-річна жінка одужала від COVID-19

116-француженка Люсіль Рандон вилікувалася від захворювання на COVID-19 за декілька днів до святкування свого наступного Дня народження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Voix Du Nord.

У Рандон виявили коронавірусу ще 16 січня у домі для літніх людей у місті Тулон. Тоді 81 із 88 мешканців будинку отримали позитивний тест, а десятки осіб вже померли від COVID-19.

Проте сама жінка перехворіла на коронавірус без симптомів.

Медики вже дозволили монахині Андре залишати свою кімнату та відвідувати месу. Зазначається, що у четвер, 11 лютого, вона відзначатиме свій 117-й День народження.

За даними Var-matin, Рандон є другою найстаршою жінкою у світі після 118-річної японки Кане Танаки.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 9 лютого зафіксовано понад 107 мільйонів випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 78,8 млн осіб.