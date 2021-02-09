Іран анонсував випробування другої COVID-вакцини власного виробництва

Іран представив свій другий проєкт вітчизняної вакцини проти коронавірусу Razi Cov Pars, клінічні випробування якої розпочнуться найближчим часом.

Як передає Укрінформ із посиланням на AFP, про це в понеділок заявили в Національному комітеті Ірану щодо вакцин.

«Ми розпочнемо випробування на людях найближчими днями або, найпізніше, через тиждень», - заявив журналістам член Національного комітету Ірану щодо вакцин Масуд Сулеймані.

За його словами, вакцина, що одержала назву Razi Cov Pars, була розроблена в Науково-дослідному інституті вакцин і сироваток Razi.

На початку першої фази клінічних випробувань щеплення отримають 13 добровольців віком від 18 до 55 років.

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Ісламська республіка розпочала клінічні випробування своєї першої вакцини місцевого виробництва наприкінці грудня.

За даними міністерства охорони здоров'я, в країні від коронавірусу загинуло більш як 58 500 осіб, заразилися 1,4 мільйона людей.

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