Іран анонсував випробування другої COVID-вакцини власного виробництва
Як передає Укрінформ із посиланням на AFP, про це в понеділок заявили в Національному комітеті Ірану щодо вакцин.
«Ми розпочнемо випробування на людях найближчими днями або, найпізніше, через тиждень», - заявив журналістам член Національного комітету Ірану щодо вакцин Масуд Сулеймані.
За його словами, вакцина, що одержала назву Razi Cov Pars, була розроблена в Науково-дослідному інституті вакцин і сироваток Razi.
На початку першої фази клінічних випробувань щеплення отримають 13 добровольців віком від 18 до 55 років.
Ісламська республіка розпочала клінічні випробування своєї першої вакцини місцевого виробництва наприкінці грудня.
За даними міністерства охорони здоров'я, в країні від коронавірусу загинуло більш як 58 500 осіб, заразилися 1,4 мільйона людей.
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