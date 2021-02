Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини

Про це йдеться у твіттері Дмитра Кулеби, передає Укрінформ.

"Україна вітає рішення США відновити співпрацю з Радою ООН із прав людини. Як член організації, Україна сподівається на тісну співпрацю зі США для просування демократії, прав людини й рівності в усьому світі", - написав Кулеба.

Ukraine welcomes US decision to reengage with the UN Human Rights Council. As @UN_HRC member, Ukraine looks forward to working closely with the US to promote democracy, human rights and equality worldwide. https://t.co/2iBVzVZzu2