Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини

Адміністрація Джо Байдена вирішила повернути Сполучені Штати Америки до Ради Організації Об'єднаних Націй із прав людини, звідки країна вийшла за президентства Дональда Трампа.

Про це йдеться у твіттері Дмитра Кулеби, передає Укрінформ.

"Україна вітає рішення США відновити співпрацю з Радою ООН із прав людини. Як член організації, Україна сподівається на тісну співпрацю зі США для просування демократії, прав людини й рівності в усьому світі", - написав Кулеба.

Ukraine welcomes US decision to reengage with the UN Human Rights Council. As @UN_HRC member, Ukraine looks forward to working closely with the US to promote democracy, human rights and equality worldwide. https://t.co/2iBVzVZzu2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021

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Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 лютого оголосив, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН Байден скасував ще одне рішення Трампа: США повертаються до Ради ООН з прав людини з прав людини.

Тобто, рішення адміністрації Дональда Трампа у 2018 вийти з цієї Ради втратить чинність. Тоді Трамп звинуватив Раду ООН в "антиізраїльських настроях", а ще й наполягав, що вона потребує реформи. США офіційно заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.

Блінкен у твіттері не спростував ці заяви Трампа, але наголосив, що недосконалість організації не можна усунути шляхом виходу з неї.

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Рада ООН з прав людини є міжнародним правозахисним органом, що замінив Комісію ООН з прав людини (UNCHR). Рада є допоміжним органом Генасамблеї ООН. Вона є головною в обговоренні та співпраці з прав людини, забезпечує загальний розгляд ситуації, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.