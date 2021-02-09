МЗС РФ розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати дипломатів

МЗС РФ розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати дипломатів

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати російських дипломатів.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

«Сьогоднішні рішення Польщі, Німеччини та Швеції є необґрунтованими, недружніми і є продовженням тієї самої низки дій, акцій, до яких вдається Захід стосовно нашої країни, які ми кваліфікуємо як втручання у внутрішні справи», – заявила Захарова.

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Як повідомляв Укрінформ, МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами нон грата дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Санкт-Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Перебуваючи минулого тижня з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС та РФ, Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель дізнався про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів (з посольств Швеції Польщі та Німеччини) з Москви, та засудив такі дії уряду РФ.

Польща і Швеція, як і Німеччина, у рамках дзеркальних кроків вислали зі своїх країн по одному російському дипломату.

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