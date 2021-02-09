МЗС РФ розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати російських дипломатів.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

«Сьогоднішні рішення Польщі, Німеччини та Швеції є необґрунтованими, недружніми і є продовженням тієї самої низки дій, акцій, до яких вдається Захід стосовно нашої країни, які ми кваліфікуємо як втручання у внутрішні справи», – заявила Захарова.

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Як повідомляв Укрінформ, МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами нон грата дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Санкт-Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Перебуваючи минулого тижня з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС та РФ, Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель дізнався про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів (з посольств Швеції Польщі та Німеччини) з Москви, та засудив такі дії уряду РФ.

Польща і Швеція, як і Німеччина, у рамках дзеркальних кроків вислали зі своїх країн по одному російському дипломату.