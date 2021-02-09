У Нідерландах заморозили процедуру усиновлення дітей з-за кордону

У Нідерландах заморозили процедуру усиновлення громадянами дітей з-за кордону після того, як урядова комісія виявила, що деякі дітлахи були викрадені або куплені як товар у їх біологічних батьків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NL Times.

Зазначається, що уряд Нідерландів призупиняє усі усиновлення з-за кордону негайно - про це заявив міністр з питань правового захисту Сандер Деккер у понеділок вранці.

Деккер додав, що голландський уряд роками "відводив погляд від зловживань".

Уряд прийняв це рішення після того, як слідчий комітет виявив "структурні зловживання" в процедурі усиновлення.

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Комітет розслідував випадки усиновлення дітей з-за кордону між 1967 та 1998 роками. Він виявив численні зловживання та зазначив, що зловживання все ще трапляються до сьогодні. Комітет виявив, серед іншого, випадки фальсифікації документів, зловживання бідністю природних батьків дітей тощо.

Комітет дійшов висновку, що голландська система усиновлення вразлива до шахрайства і її потрібно негайно призупинити, щоб запобігти подальшим зловживанням.

Як повідомляв Укрінформ, Україна стала другою у світі країною за кількістю дітей, усиновлених громадянами США у 2019 році.