У США помер госпіталізований з COVID-19 конгресмен

Конгресмен від Республіканської партії Рон Райт, госпіталізований з діагнозом COVID-19, помер у лікарні. Йому було 67 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Райт отримав позитивний результат тесту на коронавірус 21 січня. Тоді він заявляв, що відчуває незначні симптоми, але загалом почувається добре та продовжить роботу з дому.

У нього залишилася дружина Сьюзен, двоє дітей та дев'ятеро онуків.

У 2018 році в Райта виявили рак легень. Того ж року його вперше обрали конгресменом, а в листопаді 2020-го переобрали. Очікується, що в окрузі конгресмена тепер проведуть спеціальні довибори.

Рон Райт став першим чинним конгресменом, який помер після зараження коронавірусом. У грудні після діагностування COVID-19 помер новообраний конгресмен з Луїзіани Люк Летлоу, проте це сталось ще до того, як він склав присягу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106,962,626 випадків коронавірусу, зокрема 2,334,915 летальні, одужали 78,785,618 осіб.

Фото: Bill Clark/Getty Images