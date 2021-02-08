Ердоган ініціює проведення консультацій з Євросоюзом

Анкара виступає за проведення технічних консультацій з ЄС напередодні Саміту ЄС, який заплановано провести в березні.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«Президент Ердоган під час зустрічі щодо відносин Туреччини та ЄС заявив про прагнення сприяти проведенню технічних консультацій», - йдеться у повідомленні.

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Відтак Ердоган вважає за необхідне провести консультації до Саміту ЄС, який планується у березні.

Президент також наголосив, що треба якнайшвидше розпочати роботу з оновлення міграційної угоди від 18 березня 2016 року між Туреччиною та ЄС.

Як відомо, у січні Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що Туреччина готова до відновлення відносин з ЄС та створення позитивного порядку денного.

Фото: АА