Ердоган ініціює проведення консультацій з Євросоюзом
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
«Президент Ердоган під час зустрічі щодо відносин Туреччини та ЄС заявив про прагнення сприяти проведенню технічних консультацій», - йдеться у повідомленні.
Відтак Ердоган вважає за необхідне провести консультації до Саміту ЄС, який планується у березні.
Президент також наголосив, що треба якнайшвидше розпочати роботу з оновлення міграційної угоди від 18 березня 2016 року між Туреччиною та ЄС.
Як відомо, у січні Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що Туреччина готова до відновлення відносин з ЄС та створення позитивного порядку денного.
Фото: АА