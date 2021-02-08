В Італії нарахували вже 91 тисячу смертей від коронавірусу

В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померло вже 91 580 осіб, з них протягом останньої доби - 307.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція ANSA.

Загальна кількість італійців, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, становить 2 644 707 осіб, зокрема впродовж доби було зафіксовано 7 970 нових випадків хвороби.

Здолали недугу в Італії 2 133 523 особи, з них 15 082 людини отримали негативні результати тесту на коронавірус впродовж останньої доби.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 779 275 випадків коронавірусу, зокрема 2 329 214 летальних, одужали 78 475 409 осіб.

Фото: АА