США офіційно повертаються до Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати офіційно повертаються до Ради ООН з прав людини – після того, як вийшли з цього органу в 2018 році за рішенням адміністрації Дональда Трампа.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у понеділок, передає Укрінформ.

«Адміністрація Байдена повернула США до зовнішньої політики, зосередженої на демократії, правах людини та рівності. Ефективне використання багатосторонніх інструментів є важливим елементом цього бачення, і тому президент доручив Держдепартаменту негайно й активно відновити відносини з Радою ООН з прав людини», - наголосив державний секретар США.

Водночас, він визнав, що Рада не є повноцінним органом і потребує реформування по багатьох аспектах – від свого порядку денного, умов для членства до диспропорційної політики щодо Ізраїлю. Блінкен також зауважив, що рішення адміністрації Трампа в червні 2018 року вийти з цього органу ООН «не сприяв суттєвим змінам, а натомість створив вакуум», який країни з авторитарними програмами використали на свою користь.

«Щоб усунути недоліки в роботі Ради та забезпечити її відповідність мандату, Сполучені Штати повинні залишатися за столом, використовуючи всю вагу нашого дипломатичного керівництва»,- наголосив Блінкен.

Він уточнив, що ближчим часом Сполучені Штати взаємодіятимуть з Радою в якості спостерігача, причому матимуть можливість виступати в Раді, брати участь у переговорах та співпрацювати з іншими для представлення резолюцій.

«Найкращим способом удосконалення Ради є принципова взаємодія з нею та її членами. Ми твердо переконані, що коли Сполучені Штати конструктивно взаємодіятимуть з Радою, спільно з нашими союзниками та друзями, позитивні зміни стануть можливими», - підкреслив державний секретар США.

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Рада ООН з прав людини є міжнародним правозахисним органом, що замінив Комісію ООН з прав людини (UNCHR). Рада є допоміжним органом Генасамблеї ООН. Вона є головною в обговоренні і співпраці з прав людини, забезпечує загальний розгляд ситуації, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.