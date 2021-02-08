Експерти ВООЗ сьогодні вирішать, що робити з вакциною AstraZeneca

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в понеділок обговорять ситуацію щодо вакцини компанії AstraZeneca, ефективність якої проти «південноафриканського» штаму коронавірусу опинилася під питанням.

Як передає Укрінформ, про це повідомила технічний керівник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Марія Ван Керхове у Твіттері.

"Стратегічна консультативна група експертів по імунізації ВООЗ зустрічається сьогодні, щоб обговорити вакцину AstraZeneca. Вкрай важливо, щоб у нас була більше ніж одна безпечна і ефективна вакцина", - написала вона.

Раніше уряд ПАР оголосив про рішення тимчасово призупинити використання вакцини AstraZeneca після даних про те, що вона надає мінімальний захист від «південноафриканського» штаму коронавірусу.

Країна отримала 1 млн доз препарату AstraZeneca і повинна була почати вакцинацію на цьому тижні.

Станом на ранок 8 лютого у світі з початку пандемії загалом зафіксовано 106 691 461 випадок коронавірусу, включаючи 2 327 369 летальних.

При цьому число осіб, які вже одужали від хвороби, складає 78 379 930.