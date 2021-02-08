Від коронавірусу вакцинували вже 12 мільйонів британців

У ході загальнонаціональної кампанії імунізації від коронавірусу у Великій Британії вже отримали щеплення понад 12 мільйонів жителів Об’єднаного Королівства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті британського уряду.

Зазначається, що першу дозу вакцини від COVID-19 вже отримали 12 014 288 британців, а вдруге щепитися вже встигли 511 447 жителів країни.

Як відомо, нині Британія першочергово щеплює людей віком старше 70 років, медичних працівників та пацієнтів з показаннями за станом здоров'я.

Згідно з планами британського уряду, вакцинація даних категорій населення має бути завершена до середини лютого.

Водночас уряд планує щепити усіх британців віком старше 50 років до травня 2021 року.

Велика Британія змогла рано розпочати масову імунізацію населення країни, що становить майже 67 мільйонів громадян, завдяки раннім та швидким закупам вакцин від COVID-19, що дозволило їй уникнути проблем із нестачею вакцин, з якою нині стикнулися деякі країни Євросоюзу.

Наразі, якщо всі вакцини, замовлені британським урядом, будуть схвалені та доставлені, в країні буде втричі більше вакцин від коронавірусу, ніж потрібно для населення країни.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 лютого у світі з початку пандемії загалом зафіксовано 106 691 461 випадок коронавірусу, включаючи 2 327 369 летальних.