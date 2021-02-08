У віці 100 років помер колишній держсекретар США Джордж Шульц

У віці 100 років помер колишній державний секретар США Джордж Шульц, який очолював Держдепартамент за часів президента Рональда Рейгана.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Джордж Шульц працював державним секретарем у 1982-1989 роках, за президента Рональда Рейгана.

Як зазначається, свого часу Шульц очолював одразу чотири американські відомства. За президента Річарда Ніксона він був міністром фінансів, міністром праці та директором Офісу менеджменту та бюджету США.

Після приходу до влади в Радянському Союзі Горбачова Шульц закликав Рейгана розвивати особистісні стосунки з радянським керівником. У 1987 році два лідери підписали Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Шульц також доклав багато зусиль для вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту та завершення громадянської війни в Лівані в 1980-х роках, нагадує видання.

Після відходу з політики Шульц був старшим співробітником Інституту Гувера в Стенфордському університеті. Працював непублічним радником багатьох політиків-республіканців.

Фото з відкритих джерел