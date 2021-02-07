У Відні знайшли мертвим імовірного спільника терориста

Одного з підозрюваних у справі про теракт в столиці Австрії у листопаді минулого року знайдено повішеним у його помешканні.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію австрійських ЗМІ підтвердили у прокуратурі Відня.

Про смерть 26-річного громадянина Австрії, який мав близькі контакти з віденським терористом і міг йому допомагати з підготовкою у нападі, першою повідомила газета "Kronen Zeitung". За даними видання, чоловіка було виявлено повішеним за місцем проживанням декілька днів тому. Слідів насильства не було зафіксовано, тож поліція виходить з версії про самогубство, більшу ясність має надати судово-медична експертиза.

Згідно з виданням, чоловік був "дуже близьким" до Куйтіма Фейзулая. Його було затримано наступного дня після теракту разом з 14 іншими особами, які так чи інакше перебували у контакті з нападником. Кількома тижнями пізніше поліція затримала у Відні ще двох можливих спільників терориста: двох чоловіків афганського та чеченського походження, сліди ДНК яких було виявлено на зброї, з якої стріляв Куйтім Фейзулай.

Як повідомила Kronen Zeitung, станом на лютий 2021 року під арештом залишаються 10 підозрюваних у причетності до теракту у Відні. Сім інших осіб було відпущено з під варти до проведення суду. Одним з них і був 28-річний чоловік, знайдений повішеним на квартирі.

У прокуратурі Відня підтвердили факт ймовірного самогубства одного з підозрюваних у причетності до теракту. Водночас було повідомлено, що це – не один з тих двох чоловіків, сліди ДНК яких було знайдено на зброї – вони нині перебувають під арештом.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 2 листопада 2020 року у центральній часті Відня озброєний чоловік зчинив стрілянину. Унаслідок четверо людей загинули, понад 20 дістали поранення. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ. Ним виявився Куйтім Фейзулай – ісламіст албанського походження з австрійським та північномакедонським громадянствами.

Фото: wien.orf.at