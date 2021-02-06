У Кабулі менш як за дві години - три теракти, є жертви

Щонайменше троє людей – двоє цивільних та поліцейський - загинули внаслідок трьох вибухів у афганській столиці, що сталися в суботу менш як за дві години.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tolo News.

Четверо людей зазнали поранень, повідомили у поліції.

Зазначається, що перший вибух стався у магазині в районі Баг-е-Казі. Внаслідок нього обвалилася будівля магазину. Другий вибух пролунав невдовзі на тому ж місці, коли поліція та місцеві жителі надавали допомогу пораненим.

Відповідальність за вибухи наразі ніхто на себе не взяв.

Водночас у північній частині Кабула вибухнула бомба-липучка, прикріплена до поліцейської машини. За словами офіційних осіб, напад стався в районі Хесе-Аваль.

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Тим часом у південному місті Кандагар стався вибух, в результаті якого були поранені троє офіцерів поліції.

Слід зауважити, що останнім часом насильство триває по всьому Афганістану, незважаючи на зусилля щодо досягнення миру між підтримуваним Заходом урядом та угрупованням бойовиків «Талібан».

Фото: tolonews.com