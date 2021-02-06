США призупинили виведення військ з Німеччини

Міністр оборони США зможе дати рекомендації президенту Джо Байдену щодо військовослужбовців у Німеччині лише після підготовки доповіді про присутність американських військ по всьому світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на Пентагон.

Остаточне рішення щодо виведення американських військовослужбовців з Німеччини ухвалять не раніше середини 2021 року.

Саме до цього часу за дорученням президента США Джо Байдена буде підготована доповідь про присутність американських військ по всьому світу.

А глава Пентагону Ллойд Остін дасть Байдену рекомендації лише після підготовки цієї доповіді, зазначає ЗМІ.

Як повідомлялося, колишній глава Білого дому Дональд Трамп у червні 2020 року підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців у Німеччині приблизно на 12 тисяч осіб. За словами Трампа, можливе виведення військ пояснювалося боргом Німеччини перед НАТО. На той час у Німеччині було близько 35 тисяч солдатів і офіцерів Сполучених Штатів.

Наміри Трампа розкритикували як зовнішньополітичні експерти представлених у німецькому Бундестазі партій, так і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. При цьому Вашингтон не зробив конкретних кроків для скорочення контингенту США у ФРН.

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