Блінкен обговорить відповідь на дії Росії з країнами Євротрійки - ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен має намір у п’ятницю на переговорах з колегами із Британії, Франції й Німеччини обговорити серед інших глобальних питань спільну відповідь на дії Росії.

Про це повідомило в п’ятницю інформагентство Reuters із посиланням на чиновника адміністрації США, передає Укрінформ.

«На зустрічі Е3 (Євротрійки – ред.) Блінкен обговорить COVID, Іран, Росію, Китай та М'янму», - зауважує видання.

При цьому окремо зазначається, що під час переговорів лідерів зовнішньополітичних відомств чотирьох країн також відбуватиметься пошук шляхів відновлення іранської ядерної угоди.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати ведуть переговори з європейськими союзниками щодо відповіді на зловмисну активність Російської Федерації. За її словами, це не виключає запровадження додаткових санкцій.

У четвер президент США Джо Байден вперше виступив із промовою в Державному департаменті – відомстві, що відповідає за реалізацію зовнішньої політики країни. Він заявив, що політика Вашингтона відносно Росії тепер не буде поступливою, як за часів адміністрації Трампа, тож Америка більше не вагатиметься, щоби збільшити ціну за агресивні дії РФ.