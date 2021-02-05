Білоруських користувачів Instagram обурив коментар посольства РФ

Сотні білорусів різко відповіли посольству Росії в Білорусі через їх грубий коментар у соцмережі Instagram.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Village Беларусь.

На Instagram-сторінці Національного історичного музею Білорусі стався несподіваний конфлікт користувачів соцмережі з російським посольством у Білорусі.

Приводом став критичний коментар, який російське посольство залишило під публікацією музею про Тадеуша Костюшка, якого автор посту назвав героєм чотирьох країн і двох континентів.

У коментарях представник російського посольства поцікавився, які чотири країни має на увазі автор, а потім відповів, що «назвати Костюшка білоруським національним героєм = розписатися у своєму історичному неуцтві».

Білоруські користувачі соцмережі не погодилися з такою думкою та адресували російському посольству декілька сотень різких коментарів.

Як відомо, Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко - військовий і політичний діяч Речі Посполитої і США, учасник Війни за незалежність США, керівник польського повстання 1794 року, національний герой Білорусі, Польщі, США, почесний громадянин Франції.