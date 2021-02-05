Безпека ЄС не повинна залежати лише від «американської парасольки» - Макрон

Набуття Європейським Союзом стратегічної автономії і суверенітету у сфері оборони є в інтересах Сполучених Штатів і НАТО.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, відповідаючи на запитання експертів Атлантичної ради (м. Вашингтон), передає власний кореспондент Укрінформу.

«Концепція стратегічної автономії означає, що Європейський Союз повинен бути спроможним ухвалювати рішення і діяти як єдиний організм, бути здатним інвестувати у критичні сфері свого суверенітету. І оборона є складовою цього. Ці рішення є абсолютно сумісними з НАТО. Тому я твердо переконаний, що просування цих рішень на європейському рівні повною мірою відповідає інтересам також Сполучених Штатів», - переконаний Макрон.

Він пояснив, що упродовж попередніх десятиліть США несли найбільшу відповідальність за «нашу (європейську – ред.) безпеку». При цьому розподіл цього тягаря поміж союзниками був несправедливий.

«За деякими міркуваннями, бути членом НАТО означало отримати доступ до безпекової парасольки збройних сил США та закуповувати американські військові матеріали. На мою думку, це неправильний підхід як для європейських країн, так і для Сполучених Штатів», - вважає президент Франції.

Макрон також розкритикував політику деяких країн ЄС, які усуваються від проблем власної безпеки, покладаючись лише на США.

«Якщо ви хочете розвивати Євросоюз, то він повинен бути здатним захищати своїх громадян. У цьому полягає концепція стратегічної автономії», - додав Макрон, відзначивши, що Франція задля досягнення цього збільшує оборонний бюджет.

Окрім цього, за словами французького лідера, країни ЄС повинні розвивати власні оборонні технології.

Макрон пояснив, що політична концепція стратегічної автономії виступає на противагу «націоналістичному підходу», коли окремі країни відстоюють суверенітет лише на національному рівні.

«Але наш справжній суверенітет означає можливість самостійно ухвалювати рішення та бути спроможними приймати наші власні правила та нести відповідальність за наш власний вибір на європейському рівні», - пояснив свою доктрину Макрон.

Він додав, що саме у цьому полягає сутність концепції стратегічної автономії Європи, яка охоплює сфери оборони, економіки, функціонування єдиної валюти.

«Наш обов'язок – мати такий підхід, щоб не бути залежними від рішень США», - додав Макрон.

Фото: EPA