Президент Генасамблеї ООН вакцинувався від COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова його речника пише Сіньхуа.
Зазначається, що Бозкір в Нью-Йорку отримав першу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech.
"Після щеплення президент заявив, що його пріоритетом залишається просування справедливого та рівного розподілу вакцин від COVID-19 по всьому світу. Він заохотив усіх людей за можливості вакцинуватися, зауваживши, що щеплення рятують життя", - йдеться у матеріалі.
Сіньхуа стверджує, що президент Генасамблеї на загальних підставах подав заявку на отримання щеплення з огляду на те, що він старший 65 років та проживає у Нью-Йорку.
Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавірусу ще наприкінці січня.
За правилами міста Нью-Йорк, пріоритетне право на отримання щеплення мають усі люди старші 65 років, а також медики, пожежники, рятувальники й правоохоронці.
Фото: ООН