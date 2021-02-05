Президент Генасамблеї ООН вакцинувався від COVID-19

Президент чинної сесії Генеральної асамблеї ООН Волкан Бозкір отримав щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова його речника пише Сіньхуа.

Зазначається, що Бозкір в Нью-Йорку отримав першу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech.

"Після щеплення президент заявив, що його пріоритетом залишається просування справедливого та рівного розподілу вакцин від COVID-19 по всьому світу. Він заохотив усіх людей за можливості вакцинуватися, зауваживши, що щеплення рятують життя", - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа стверджує, що президент Генасамблеї на загальних підставах подав заявку на отримання щеплення з огляду на те, що він старший 65 років та проживає у Нью-Йорку.

Читайте також: У Франції з суботи почнуть застосовувати вакцину AstraZeneca

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавірусу ще наприкінці січня.

За правилами міста Нью-Йорк, пріоритетне право на отримання щеплення мають усі люди старші 65 років, а також медики, пожежники, рятувальники й правоохоронці.

Фото: ООН