Влада Сербії каже, що країна вже друга в Європі за темпами вакцинації

Сербський уряд заявляє, що країна зараз на другому місці в Європі за темпами вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал RTS.

За останніми урядовими даними, Сербія знаходиться на другому місці за кількістю вакцинованих на мільйон жителів (75 486). Зазначається, що на першому місці в Європі за цим показником – Велика Британія (149 420 на мільйон населення).

Наразі в Сербії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 513 652 особи при населенні в майже 7 мільйонів.

Кампанія зі щеплення жителів Сербії розпочалася ще 24 грудні (третьою в Європі). Друге щеплення людям почнуть робити з 9 лютого. Для повного захисту від коронавірусу необхідне введення двох доз вакцин, які зараз використовує Сербія.

Загалом від початку пандемії в Сербії виявлено 402 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 4 тисячі летальних.