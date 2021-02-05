Влада Сербії каже, що країна вже друга в Європі за темпами вакцинації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал RTS.
За останніми урядовими даними, Сербія знаходиться на другому місці за кількістю вакцинованих на мільйон жителів (75 486). Зазначається, що на першому місці в Європі за цим показником – Велика Британія (149 420 на мільйон населення).
Наразі в Сербії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже 513 652 особи при населенні в майже 7 мільйонів.
Кампанія зі щеплення жителів Сербії розпочалася ще 24 грудні (третьою в Європі). Друге щеплення людям почнуть робити з 9 лютого. Для повного захисту від коронавірусу необхідне введення двох доз вакцин, які зараз використовує Сербія.
Загалом від початку пандемії в Сербії виявлено 402 тисячі випадків коронавірусу, зокрема 4 тисячі летальних.